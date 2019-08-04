شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المحلة يزور الزمالك لتوقيع عقود صفقة إمام عاشور مقابل 12 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مسئولو نادى الزمالك، منذ قليل، فى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، نظراءهم فى غزل المحلة لتوقيع عقود انتقال إمام عاشور صانع ألعاب المحلة، الذى حضر بصحبة مسئولى المحلة، تمهيدا لإنهاء الصفقة.

ووفقا لمصدر مطلع بنادى الزمالك، فإن الصفقة ستكلف خزينة النادى الأبيض 12 مليون جنيه، بعد اتفاق إدارة النادى الأبيض مع نظرائهم فى غزل المحلة حول القيمة المالية للصفقة، والتى تأتى ضمن التدعيمات البيضاء للخط الأمامى للفريق.

وسيكون إمام عاشور الصفقة رقم 11 فى الزمالك بعد ضم 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بجانب قوام الموسم المنقضى وهم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض ويواصل الزمالك تدعيمه لصفوف الفريق، ومن المنتظر انضمام إمام عاشور اليوم أيضا لقلعة ميت عقبة.