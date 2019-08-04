شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: استاد القاهرة سيكون جاهزا لاستضافة المباريات بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه تلقى تأكيدات من مسئولى استاد القاهرة تفيد بأن الملعب سيكون جاهزا لاستضافة المباريات بعد شهر من الآن.
وقال عامر حسين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وفقا لتأكيدات مسئولى الاستاد سيضع استاد القاهرة فى حساباته بعد شهر من الآن عند وضع جدول الدورى الجديد، خاصة أن الاستاد مازال يخضع لعمليات صيانة وإصلاحات عقب بطولة أمّم أفريقيا 2019 الأخيرة.
واستضافت مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ اللعبة، واستضاف استاد القاهرة أكثر من لقاء على رأسها مباراة الافتتاح التى جمعت مصر وزيمبابوى، إلى جانب لقاء النهائى بين الجزائر والسنغال والذى شهد تتويج الجزائر ببطولة أمم أفريقيا.
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