شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكرة بالأهلى تبحث مع لاسارتي ملف الصفقة الهجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام الجارية أكثر من سيرة ذاتية لعدة مهاجمين أجانب، معظمهم من أفريقيا، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يترأسها الدكتور طه إسماعيل وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، أوصت مؤخراً بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقى.

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وأكدت اللجنة ضرورة التعاقد مع مهاجم يُجيد التعامل مع الكرات العرضية والرأسية ويكون له مخالب هجومية بشكل أفضل من الثنائى وليد آزارو ومروان محسن، خاصة أن الاهلى عانى كثيراً الموسم المنقضى من تراجع مستوى أزارو ومروان ومن إهدارهما العديد من الفرص السهلة.

وتلقت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى خلال الأيام الماضية أكثر من سيرة ذاتية لمهاجمين أفارقة واقترب النادى من التعاقد مع أحدهم، وتناقش اللجنة مع لاسارتى ملف المهاجم الأجنبى الذى سيكون الصفقة الخامسة للأهلى بعد ضم آليو ديانج ومحمود متولى ومحمد مجدى "قفشة" وتجديد إعارة رمضان صبحي.

وفى حال ضم الأهلى مهاجما أجنبيا سيتم قيده محلياً فقط بعد إرسال القائمة الأفريقية مؤخراً، على أن يتم رفع أحد الأجانب المتواجدين فى القائمة الأفريقية وغالباً سيكون الأنجولى جيرالدو أو النيجيرى جونيور أجاى ليتم قيد المهاجم الجديد_حال التعاقد معه_ فى يناير المقبل.