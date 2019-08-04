استعدادات مكثفة باستاد القاهرة لاستضافة كأس العالم لناشئات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي استعدادات مكثفة لاستقبال بطولة كأس العالم لناشئات الكرة الطائرة، التى تستضيفها مصر فى سبتمبر المقبل.

وفازت مصر باستضافة بطولة كأس العالم للناشئات الكرة الطائرة، وكان الاتحاد المصري لكرة الطائرة تقدم بطلب استضافة بطولة كأس العالم للناشئين والناشئات ليسند الاتحاد الدولى للعبة لمصر شرف تنظيم بطولة العالم للناشئات.

وكانت مصر نظمت من قبل بطولة كأس العالم للناشئين تحت 23 سنة منذ عام، وأشاد وقتها الاتحاد الدولي للعبة بنجاح مصر فى استضافة الحدث العالمى.

وأعلن مسؤولو الاتحاد الدولي مواعيد بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر المقبل. وجاء ترتيب مباريات المنتخب الوطنى كالتالى: وجاءت مصر في المجموعة الأولى إلى جوار 4 منتخبات هي "البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو". مصر x بورتريكو .. الخميس 5 سبتمبر Advertisements مصر x البرازيل .. الجمعة 6 سبتمبر مصر x الصين .. الأحد 8 سبتمبر مصر x الكاميرون الاثنين 9 سبتمبر فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من "ايطاليا - أمريكا - كوريا الجنوبية - كندا - المكسيك". وجاءت المجموعة الثالثة كالاتي "روسيا - الأرجنتين - بيلاروسيا - تايلاند - رومانيا". أما المجموعة الرابعة فضمت كلا من "تركيا - اليابان - بيرو - بلغاريا - الكونغو الديمقراطية".

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