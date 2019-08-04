شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص فرص مصطفى فتحى فى المشاركة مع الزمالك فى ضربة بداية دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلصت فرص مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، فى اللحاق بمواجهة الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

ومازال مصطفى فتحى يخضع حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن الجهاز الفنى، بقيادة طارق يحيى، لن يجازف بالدفع بمصطفى فتحى فى تلك المباراة حيث يستكمل اللاعب برنامجه التأهيلى استعدادا لتجهيزه بأفضل صورة.