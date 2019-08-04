أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يصمم درعا جديدا للدورى وتسليمه للأهلى وآخر لكأس مصر، الأهلى يرفض رحيل على معلول للإمارات فى الصيف.

اتحاد الكرة يصمم درعا جديدا للدورى وتسليمه للأهلى وآخر لكأس مصر

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تصميم درع جديد للدورى المصرى وتسليمه للأهلي خلال حفل الأوسكار الذى يتم الإعداد لإقامته عقب عيد الأضحى المبارك، كما سيتم تصميم درع جديد لكأس مصر وتسليمه أيضا لبطل النسخة الحالية 2017/2018.

الأهلى يرفض رحيل على معلول للإمارات فى الصيف

تلقى على معلول ظهير أيسر الأهلى عرضاً إماراتياً مغرياً للانتقال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من جانبها رفضت إدارة الأهلى فكرة مناقشة العرض من الأساس نظراً للحاجة الفنية للاعب، والذي يعد أهم لاعبي الفريق فى الموسم المنقضي.

اتحاد الكرة يدرس تصعيد المنتخب الأولمبى لخوض ودية سبتمبر بسبب التصنيف

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة خوض المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب، لودية شهر سبتمبر المقبل بإسم المنتخب الأول وذلك رغبة في تحقيق الفوز ورفع التصنيف الخاص بالفراعنة الكبار استعدادا لتصفيات كأس العالم 2022 المقبلة والمقرر إقامتها حتي الان فى قطر.

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الإسماعيلى يعلن التعاقد مع خليل نيمار

أنهى مسئولو الإسماعيلى إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع خليل حجى الملقب بـ”نيمار” بعقد طويل الأمد يستمر لمدة 5 مواسم مقبلة.

الأهلى يحدد 23 أغسطس لإياب دور الـ64 أمام بطل جنوب السودان

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، على إقامة مباراة العودة أمام "إطلع بره" بطل جنوب السودان فى دور الـ64 بدورى أبطال افريقيا، يوم 23 أغسطس الجارى.

أوباما يرتدى رقم 20 فى الزمالك بعد استرداد شيكابالا رقمه المفضل

استعاد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، قميصه المفضل رقم "10" بعدما عاد اللاعب للقلعة البيضاء عقب انتهاء إعارته لنادى أبولون اليونانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سليمان والشناوى وأيمن أشرف ينتظمون فى تدريبات الأهلى غداً

ينتظم الثلاثي وليد سليمان ومحمد الشناوى وأيمن أشرف، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، فى مران الفريق غدا، الاثنين، بعد انتهاء راحتهم السلبية اليوم.