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مصطفى عسل يسجل اسمه فى سجل أبطال لعبة الاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطر مصطفى عسل اسمه ضمن سجلات الأبطال المصريين الذين دونوا أسمائهم بحروف من نور في لوحة الشرف والمحافل الدولية العالمية فى لعبة الاسكواش بعد توالى إنجازاته.

البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، والمصنف رقم 29 عالمياً توج ببطولة العالم التي أقيمت في كوالا لامبور بماليزيا، وتغلب عسل في المباراة النهائية على مواطنه المصري مصطفى السرتي لاعب وادي دجلة بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

 وجاءت نتيجة الأشواط بين الثنائي المصري كالتالي: 12-10, 11-3, 11-6، وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يحصد فيها مصطفى عسل لقب بطولة العالم للناشئين.

المصنف رقم 29 على العالم في تصنيف رجال الاسكواش، قدم موسماً مميزاً فصاحب الـ 19 عاماً توج ببطولة العالم للناشئين ببريطانيا أيضاً كما حصد لقب  بطولة cas  الدولية المفتوحة، والتي استضافتها اسلام أباد الباكستانية.

ووصل عسل إلى دور الـ 16 ببطولة بلاك بول في منافسات الكبار والتي ودعها لاعب الأهلي بعد مباراة قوية أمام علي فرج أيضاً، كان لاعب الأهلي قد ودع بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش بمنافسات المحترفين من دور الـ 32 بعد مباراة قوية خاضها أمام علي فرج المصنف الأول عالميا، كما وصل عسل إلى نصف نهائي ويمبلدون قبل أن يخسر أمام مروان الشوربجي.

عسل والسرتي
عسل والسرتي

 

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مصطفى السرتي
مصطفى السرتي

 

مصطفى عسل بعد المباراة
مصطفى عسل بعد المباراة

 

مصطفى عسل لاعب الاهلي
مصطفى عسل لاعب الاهلي

 

مصطفى عسل من المباراة
مصطفى عسل من المباراة

 

مصطفى عسل والسرتي
مصطفى عسل والسرتي

 

مصطفى عسل
مصطفى عسل

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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