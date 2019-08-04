شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: تعديل مواعيد الكأس بسبب المنتخب الأولمبى.. والسن "اتغير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على ضرورة التنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم للحفاظ على برنامج إعداد الفراعنة المعتمد من الاتحاد واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لضمان تحقيق النتائج المرجوة منه خلال مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والتي تعد في الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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وقال شوقى غريب أن مراعاة برنامج المنتخب الأولمبي يحقق المصلحة العامة وواجب وطني، لاسيما أنه موضوع وفقاً للأجندة الدولية ويتماشى مع اللوائح الدولية في الوقت الذي تحول فيه سن لاعبي الفريق مواليد 1997 إلى المستوى الأول والفرق الأولى في أنديتهم.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال الاتحاد دعاه صباح اليوم للاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بحضور علاء عبد العزيز مدير الفريق للتنسيق وكان من نتيجته تعديل مواعيد مباريات كأس مصر حتى يتمكن المنتخب الأولمبي من تنفيذ معسكره المعتمد والمعروف موعده مسبقا خلال الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل ، مشيرا إلى معسكر آخر للفريق سيعقده خلال شهر أكتوبر المقبل بالإضافة إلى معسكر ما قبل البطولة.