شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مدرب الزمالك المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو داخل نادى الزمالك فوق ملف التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل خالد جلال عن القيادة الفنية للأبيض عقب توليه المهمة خلفاً للسويسرى كريستيان جروس الذى رحل عن قيادة الزمالك عقب نهاية عقده، ليتم استقدام جلال الذى تولى قيادة الفريق فى 4 مباريات ثم رحل عقب ضياع لقب الدورى، ليتم استقدام طارق يحيى بشكل مؤقت لتولى القيادة الفنية فى مواجهة ديكاداها بطل الصومال، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

ويكثف مسئولو نادى الزمالك تحركاتهم خلال الفترة الجارى لإنهاء ملف المدير الفنى الأجنبى للفريق لتولى المهمة عقب المباراة المقبلة أمام بطل الصومال، استعداداً للمنافسات المختلفة فى البطولات التى يشارك فيها الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة، ونستعرض فى التقرير كافة التساؤلات التى تدور فى أذهان جمهور الزمالك.

- ماذا فعل الزمالك لإنهاء الملف سريعاً؟

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادى، يتواجد فى الفترة الحالية بفرنسا للتفاوض مع 3 مدربين لتولى المهمة الفنية للفريق فى الموسم المقبل، إلا أن القرار النهائى بشأن تحديد المدرب الجديد للأبيض سيكون بعد دراسة السير الذاتية للمدربين الثلاثة جيدًا، وكذلك رواتبهم الخاصة، وحسم عدد المدربين الأجانب الذين سيتواجدون فى الجهاز الفنى المعاون وبعدها يتم الإعلان عن اسم المدير الفنى للقلعة البيضاء.

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- ما شروط الزمالك فى مدربه الجديد؟

اشترط رئيس الزمالك أن يكون المدير الفنى الجديد للأبيض سبق له العمل فى قارة أفريقيا وحصل على بطولات، ويتمتع بشخصية قوية حتى يستطيع التعامل بأفضل صورة مع القوام الحالى للفريق، بجانب المساهمة فى حصد البطولات.

- ومن سيتولى تدريب الزمالك؟

الزمالك يسعى لحسم ذلك الملف، وهناك أكثر من مرشح، ومنهم الفرنسى نيكولاس ديبوى، المدير الفنى لمنتخب مدغشقر، ويسعى الأبيض إلى توصل لاتفاقا مع المرشحين فى الوقت الحالى من أجل إعلان اسم المدرب بشكل نهائى.

- هل اقترب رامون دياز من تدريب الزمالك؟

الزمالك استطلع رأى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز لتولى قيادة الفريق الفترة المقبلة، وينتظر مسئولو الأبيض رد المدرب ووكيل أعماله بشأن تخفيض عدد المدربين المساعدين فى جهازه الفنى، حيث يشترط المدير الفنى الأرجنتينى ضم 8 عناصر لجهازه المعاون بخلاف راتبه الضخم، فيما يشترط الزمالك 3 مساعدين فقط لدياز كحد أقصى.