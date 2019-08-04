شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يُكرم أبطال اليد الحاصلين على برونزية كأس العالم للشباب بأسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الخليج 365 على الاحتفال بمنتخب شباب اليد مواليد 98، الحاصل على الميدالية البرونزية فى كأس العالم التى استضافتها إسبانيا، خلال الفترة من 16 إلى 28 يوليو الماضى .

وقدم فراعنة اليد عروضا رائعة، خطفت أنظار العالم، وانتهت بتحقيق منتخب الشباب المركز الثالث، وحصد البرونزية، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 27 فى لقاء تحديد المركزين الثالث و الرابع .

وحضر إلى مقر الخليج 365 كل من ، طارق محروس المدير الفنى، ومحمد سليمان المحلل الفنى، واللاعبون، عبد الرحمن طه، ومحمد الأزهرى، ومحسن رمضان، وعمر سامى، وعمر خالد "كاستيلو"، وحازم ممدوح .

وخلال الاحتفال كرم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير «الخليج 365» كتيبة أبطال اليد التى حضرت على مقر الجريدة .

ووجه رئيس التحرير الشكر للمدير الفنى واللاعبين على الإنجاز الذى حققوه على أرض الإسبان ، قائلا: " أنتم أسعدتم الشعب المصرى، وخطفتم الأنظار، و الاهتمام فى الشارع المصرى طوال فترة المونديال، بأدائكم الرجولى، وروحكم التى تجسد عزيمة وقوة الشباب المصرى عند دخول فى التحديات" .

وتفقد اللاعبون ومديرهم الفنى مقر الجريدة لمتابعة سير العمل، والتقطوا الصور مع المحررين، مؤكدين سعادتهم بالتواجد فى مقر الخليج 365 .

من جانبه، عبر طارق محروس على سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنتخب فى المؤتمر السابع للشباب الذى أقيم مؤخرا فى العاصمة الإدارية الجديدة ، مؤكدا أن ذلك بمثابة دفعة معنوية قوية لأسرة اللعبة لتحقيق المزيد، ولجميع الألعاب المختلفة، فى ظل اهتمام الدولة بأبنائها .

وتوجه طارق محروس بالشكر إلى الخليج 365 لحرصه على تكريم فريقه، والمتابعة لحظة بلحظة منذ اليوم الأول فى المونديال، مطالبا الإعلام بتسليط الضوء على كرة اليد من الأن، وحتى كاس العالم 2021 الذى سيقام على أرض مصر .

ونجح منتخب شباب اليد فى تحقيق الفوز بـ8 لقاءات من أصل 9، ليصبح أول منتخب غير أوروبى فى تاريخ بطولات العالم يفوز بجميع مبارياته بدور المجموعات والستة عشر والثمانية بمجموع 7 مباريات، وفاز الفراعنة فى الدور التمهيدى على أستراليا بنتيجة ( 44- 17) ونيجيريا (47- 30)، واكتسح العملاق السويدى بنتيجة (32-22)، ثم كوريا الجنوبية بنتيجة (38- 36 )، كما حقق فوزاً تاريخياً على فرنسا بنتيجة (37 - 32)، وفى دور الـ16 تغلب على صربيا ( 30 - 29)، وتخطى النرويج فى دور الثمانية بنتيجة (29-27 )، قبل تلقى خسارة من فرنسا بنتيجة ( 35 / 33 ) فى نصف النهائى .



تكريم أحفاد الفراعنة فى الخليج 365



تكريم المحلل الفنى



تكريم حازم ممدوح



تكريم خالد كاستيلو



تكريم طارق محروس المدير الفنى



تكريم عبد الرحمن طه



تكريم عمر سامى



تكريم محسن رمضان 2



جانب أخر من تكريم شباب اليد



جانب من التكريم (2)



جانب من التكريم



جولة شباب اليد



حديث خالد صلاح رئيس التحرير للشباب



خالد صلاح رئيس التحرير سصافح شباب اليد



خالد صلاح رئيس التحرير مع شباب اليد



خالد صلاح رئيس التحرير و طارق محروس المدير الفنى

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خالد صلاح رئيس التحرير يتحدث إلى شباب اليد



خالد صلاح رئيس التحرير يكرم المحلل الفنى محمد سليمان



خالد صلاح رئيس التحرير يهنىء شباب اليد



خالد صلاح رئيس التحرير ييشيد بشباب اليد



خالد صلاح فى حديثه لشباب اليد



رئيس التحرير خالد صلاح اثناء تكرسم شباب اليد



رئيس التحرير خالد صلاح يصافح أحد اللاعبين



رئيس التحرير خالد صلاح يصافح طارق محروس



شباب اليد فى الخليج 365 2



شباب اليد فى مقر الخليج 365 3



شباب اليد اثناء التواجد فى مقر الخليج 365



شباب اليد خلال التكريم



شباب اليد فى الخليج 365



شباب اليد فى جولة الخليج 365



شباب اليد فى قسم الرياضة



شباب اليد فى مقر الخليج 365



شباب اليد



طارق محروس 1



طارق محروس 2



طارق محروس 3



طارق محروس 4



طارق محروس أثناء التكريم



عبد الرحمن طه لاعب شباب اليد مع خالد صلاح رئيس التحرير



عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع



شباب اليد



شباب اليد فى صالة الخليج 365 3



شباب اليد مع محررة الخليج 365 ندى مجاهد 2