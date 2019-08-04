بالفيديو.. صلاح يهدر 3 فرص في نصف ساعة أمام السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أهدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ثلاث فرص للتسجيل أمام مانشستر سيتي، في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب "ويمبيلي"، في مباراة الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي".

وافتتح مانشستر سيتي التسجيل في المباراة بالدقيقة الـ12 من عمر المباراة عن طريق رحيم ستيرلنج، الذي سدد الكرة على الطائر من داخل المنطقة ولم يتمكن الحارس أليسون من التصدي لها.

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وكان صلاح أهدر فرصة في الدقيقة الثامنة بعدما حصل على تمريرة روبرتو فيرمينو داخل منطقة الجزاء، ليسددها أرضية مباشرةً بقدمه اليسرى لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة الـ15، عاد صاحب الـ27 عامًا ليهدد مرمى مانشستر سيتي بعدما انطلق بالكرة مراوغًا الظهير الأيسر زينتشنكو في الجبهة اليمنى، ليسدد الكرة في الزاوية الضيقة وترتطم بالقائم الأيسر.

وبعد مرور نصف ساعة، سدد صلاح الكرة من داخل المنطقة بعدما حصل عليها مستغلا ارتدادها من رأسية زينتشنكو، ليسددها في الهواء وتذهب فوق العارضة الأفقية لمرمى الحارس كلاوديو برافو.