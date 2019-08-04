بالفيديو.. شاهد هدف سترلينج في ليفربول.. وإصابة ساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تقدم النجم الإنجليزي رحيم سترلينج بالهدف الأول لناديه مانشستر سيتي في شباك نادي ليفربول في المباراة التي تجمعهما في بطولة كأس الدرع الخيرية.

وجاء هدف سترلينج في الدقيقة 12 من عمر اللقاء بعد خطأ فادح من البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز.

وقابل سترلينج عرضية زينتشينكو داخل منطقة الجزاء، بتسديدة مباشرة مرت من أسفل أليسون الذي أخطأ في إمساك الكرة لتمر الكرة إلى داخل الشباك.

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وشهد اللقاء إصابة الألماني الشاب ليروي ساني الذي سقط على أرض الملعب قبل إحراز الهدف بدقائق قليلة.

ولم يستطع ساني إكمال المباراة، ليقوم بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي بالقيام بأول تغيير اضطراري في المباراة بخروج الألماني ونزول جابرييل جيسوس.

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