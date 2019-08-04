مباشر الدرع الخيرية.. مانشستر سيتي 1 - 0 ليفربول.. هدف للسيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد همام:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول على ملعب "آنفيلد" في مباراة الدرع الخيرية "كأس السوبر الإنجليزي".

تشكيل مانشستر سيتي: برافو، ووكر، ستونز، أوتامندي، زينتشنكو، رودري، دي بروين، ديفيد سيلفا، بيرناردو سيلفا، ستيرلينج وساني.

تشكيل ليفربول: أليسون، أليكساندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرسون، فابينيو، هندرسون، فينالدوم، صلاح، فيرمينو، أوريجي.

عادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري وبطل كأس الاتحاد، ولكن نظرا لتتويج سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بريميرليج.

تفاصيل المباراة

أهدر ليوري ساني فرصة خطيرة لصالح مانشستر سيتي بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في الشباك الخارجية من المرمى في الدقيقة الرابعة.

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الدقيقة السادسة حاول فيرمينو مهاجم ليفربول الرد بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تجد الكرة برافو ليتصدى الكرة على مرتين.

الدقيقة الثامنة أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة لصالح ليفربول بعدما انفرد بالمرمى من جهة اليمين بعد تمريرة رائعة من فيرمينو لكن صلاح يفشل في التسجيل بعدما مرت الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 12 من بداية المباراة استطاع ستيرلينج أن يسجل هدف مانشستر سيتي الأول فشل من خلالها أليسون بيكر حارس ليفربول في إبعادها لتصبح النتيجة (1-0) للسيتي.

وعاد محمد صلاح ليهدر فرصة هدف لليفربول في الدقيقة 15 بعدما ارتطمت الكرة في القائم الأيسر لتظل النتيجة تقدم السيتي (1-0).

وكاد ستيرلينج أن يوجه ضربة ثانية لليفربول بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن أليسون يقف هذه المرة ويبعد الكرة في الدقيقة 17.

الدقيقة 28 عاد صلاح ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بعيدة عن المرمى لتظل النتيجة (1-0) للسيتي.

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