إنجاز مصري جديد في الإسكواش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج المصريان مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولتي العالم للإسكواش للناشئين والناشئات المقامة حاليا في ماليزيا.

جاء تتويج مصطفى عسل بالبطولة على حساب مواطنه مصطفى السيرتي في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، بنتيجة 3-0 بعد مباراة إستمرت 41 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 012-10، 11-3، 11-6).

وبهذه النتيجة حافظ مصطفى عسل على لقبه الذي توج بالبطولة 2018، ليعد هذا اللقب هو الثاني لعسل في بطولة العالم للإسكواش للناشئين.

وبلقب عسل، إرتفعت ألقاب ناشئي مصر ببطولة العالم للإسكواش في مسابقة الفردي إلى اللقب رقم 14، ويعد ناشئي مصر هم الأكثر تتويجا بهذه البطولة.

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منافسات الناشئات

نجحت هانيا الحمامي في التتويج ببطولة العالم للإسكواش للناشئات للمرة الأولى في تاريخها بعد تغلبها على مواطنتها جانا شيحا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في مباراة استمرت 35 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-9، 11-6، 11-8).

وبهذا التتويج، فإن هانيا الحمامي تكسر حالة عدم التوفيق التي لازمتها خلال أخر نسختين لبطولة العالم للإسكواش للناشئات، حيث تأهلت للنهائي مرتين من قبل وخسرتهما أمام مواطنتها روان العربي.

وبلقب هانيا الحمامي، إرتفع رصيد القاب ناشئات مصر إلى اللقب 13، وتعد ناشئات مصر هن الأكثر تتويجا ببطولة العالم.