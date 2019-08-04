موعد وملعب مباراتي الأهلي والزمالك بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، موعد مباراتي الأهلي مع بيراميدز والزمالك أمام مصر المقاصة بكأس مصر نسخة موسم (2018 - 2019).

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام بيراميدز في السابع عشر من الشهر الجاري على ملعب "برج العرب" ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

في المقابل، يلعب الزمالك أمام منافسه مصر المقاصة في 28 من الشهر الحالي على ملعب "بتروسبورت" ضمن مباريات دور الثمانية.

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ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وبيرامدز فريق حرس الحدود في 28 من الشهر الجاري على ملعب "برج العرب" ضمن لقاءات دور الثمانية.

وينتظر الاتحاد السكندري في نصف النهائي والذي من المقرر أن يقام في الأول من الشهر المقبل الفائز من مباراة الزمالك مع مصر المقاصة.

في المقابل، ينتظر بتروجيت الفائز من مباراة حرس الحدود والذي ينتظر الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز لملاقاته في نصف النهائي.