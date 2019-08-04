تقرير.. هل يكرر صلاح رده على جوارديولا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

"دي بروين تفوق على صلاح"، هكذا أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تفوق لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين على نظيره المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الموسم قبل الماضي.

وكان محمد صلاح حصد جائزة الحذاء الذهبي كهدّاف بريميرليج (2017-18) برصيد 32 هدفًا ليُتوج كأفضل لاعب في إنجلترا وقتها، لكن جوارديولا لا يزال يرى بأن دي بروين كان الأفضل وقتها.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "الجارديان": "خلال الموسم قبل الماضي وصلنا إلى 100 نقطة، ومع احترامي لمحمد صلاح، ولكن كيفن دي بروين كان يتفوق عليه ولكنها وجهات نظر".

يأتي هذا قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة بين السيتي وليفربول، حين يلتقي الفريقان في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب "ويمبلي"، في مباراة الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي".

وعادة ما تجمع مباراة درع الاتحاد بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل كأس الاتحاد، ولكن نظرا لتتويج مانشستر سيتي بكلا اللقبين، يخوض ليفربول المباراة باعتباره وصيف بطل الدوري (2018-19).

تبدو تصريحات جوارديولا متشابهة بعض الشيء بين مباراة اليوم واللقاء الذي جمع بين ليفربول ومانشستر سيتي في آنفيلد في يناير 2018، حين تفوق الريدز على السماوي (4-3) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان "الفيلسوف" قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ردًا على تشبيه صلاح بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: "كل الاحترام لصلاح، أحترمه كثيرا.. لكي أساعده، أنصح بأن يتم مقارنته مع لاعبين آخرين".

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اعتبر البعض تلك التصريحات أنها سخرية من صلاح وتقليل من شأن اللاعب الذي يصنّف حاليًا كواحد من أفضل اللاعبين في العالم، في الوقت الذي حصد فيه ميسي جائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

وجاء رد صلاح سريعا، حيث قاد محمد صلاح فريقه لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي، وأحرز النجم المصري هدفًا رائعًا بتسديدة أطلقها من منتصف الملعب مستغلا خروج الحارس إيدرسون من مرماه.

كما اعتبرت الجماهير أن رد صلاح على جوارديولا تجسّد في أرض الملعب، حيث احتفل بهدفه المميز بنظرة غاضبة إلى مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، وكأنه يُظهر للمدرب الإسباني مدى تمتعه بإمكانيات هائلة.

وفي لقاء اليوم، يريد صلاح تكرار زيارته لشباك مانشستر سيتي، حيث سيبدأ المباراة بشكل أساسي بعدما انتظم في تدريبات ليفربول مبكرًا تحت قيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب عقب أمم إفريقيا.

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا واجه مانشستر سيتي في ست مناسبات سابقة بقميص ليفربول، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف أمام الفريق السماوي، بواقع هدفين في دوري الأبطال وهدف في الدوري الإنجليزي.