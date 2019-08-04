صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية. ويدخل ليفربول المباراة باعتباره وصيفاً للدوري أمام حامل لقب البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي. وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم الفريق على رأس التشكيل الذي سيبدأ الريدز به المباراة. ويتكون تشكيل ليفربول لمباراة مانشستر سيتي من: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أليكساندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون. Advertisements خط الوسط: فابينيو - هيندرسون - فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ديفوك أوريجي. بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: حراسة المرمى: برافو. خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - أوتاميندي - زيتشينكو. خط الوسط: رودري - ديفيد سيلفا - دي بروين. خط الهجوم: سترلينج - ساني - بيرناندو سيلفا.

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