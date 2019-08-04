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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توحيد الكرة المستخدمة في مباريات مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة.
وقال الاتحاد المصري في بيانه على صفحته الرسمية أنه تم تكليف كابتن حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة بوما العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئي لتوريد العدد المناسب منها لاحتياجات الأندية المشاركة في المسابقة دعما من الإتحاد.
وأكمل بيان الاتحاد أنه يتم الاتفاق مع الشركة العالمية على إتاحة عدد آخر من نوعية الكرة نفسها للشراء في حالة رغبة أي ناد للاستزادة منها.
يذكر أن أندية القسم الممتاز في المسابقة كانت قد وافقت على هذا المقترح في اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. الكشف عن "الكرة الموحدة" في الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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