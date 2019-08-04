روما يسعى للتعاقد مع هيجواين وألدرفيريلد

دخل نادي روما في مفاوضات مع يوفنتوس للتعاقد مع جونزالو هيجواين مهاجم السيدة العجوز، وتوبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام الإنجليزي، لتدعيم صفوفه قبل اغلاقالميركاتو الصيفي.
وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الايطالية ان نادي روما يخطط لضم هيجواين، و توبى ألدرفيريلد وجونزالوهيجواين خلال فترة الانتقالات التي تنتهي بنهاية هذا الاسبوع.
واشارت الصحيفة، ان روما يثق في حسم الصفقتين خلال الأسبوع الحالي.
واوضحت ان الثنائي لايمنع الانضمام الي صفوف روما الايطالي، خلال سوق الانتقالات الحالية.
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