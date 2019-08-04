بعثة رسمية من وزارة الشباب والرياضة تستقبل منتخب مصر لكرة السلة

في ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي بتقديم كافة أوجه الدعم لأبطال مصر الرياضيين، وتشجيعهم ومؤازرتهم أثناء مشاركتهم في مختلف البطولات، وتحفيزهم ماديا ومعنويا، استقبلت مجموعة رسمية من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة بعثة المنتخب المصري لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة "سيدات" في مطار القاهرة الدولى أثناء قدومهم من رواندا بعد المشاركة

في منافسات البطولة الإفريقية.

وجاء المنتخب الوطنى لكرة السلة في المركز الثاني بالبطولة التي أحرز لقبها منتخب مالي على مستوى منافسات السيدات.

وقال وزير الشباب والرياضة :"أن السجل الرياضي المصري خلال هذه الآونة يحفل بالعديد من الإنجازات التي يحققها أبطال مصر في مختلف الألعاب الفردية والجماعية في جميع المنافسات

الدولية التي يشاركون بها"، مشيراً أن تلك الإنجازات تعبر وبصورة واضحة عن مدى الجهد المبذول في الإعداد والتجهيزات الخاصة بالمشاركة في كل بطولة.

وأشاد الوزير بأداء لاعبات منتخب السلة وجهازهم الفني في منافسات البطولة الإفريقية للناشئين برواندا وفوزهم بها على مستوى السيدات، للتأهل لخوض منافسات بطولة كأس العالم برومانيا العام القادم.

وكان على رأس المستقبلين للمنتخب الوطنى بمطار القاهرة كل من رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وعدد من أعضاء الاتحاد، ومساعد وزير الشباب والرياضة، ومعاون الوزير.