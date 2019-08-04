أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على ضرورة التنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم للحفاظ على برنامج إعداد الفريق المعتمد من الاتحاد واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لضمان تحقيق النتائج المرجوة منه خلال مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والتي تعد في الوقت نفسهمؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وقال غريب أن مراعاة برنامج المنتخب الأولمبي يحقق المصلحة العامة وواجب وطني ، لاسيما أنه موضوع وفق الأجندة الدولية ويتماشى مع اللوائح الدولية ، في الوقت الذي تحول فيه سن لاعبي الفريق ( مواليد 1997 ) إلى المستوى الأول والفرق الأولىفي أنديتهم.
أضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال الاتحاد دعاه صباح اليوم لاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بحضور علاء عبد العزيز مدير الفريق للتنسيق وكان من نتيجته تعديل مواعيد مباريات كأس مصر حتى يتمكن المنتخب الأولمبي من تنفيذ معسكره المعتمد والمعروف موعده مسبقا خلال الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل ، مشيرا إلى معسكر آخر للفريق سيعقده خلال شهر أكتوبر المقبل ، بالإضافة إلى معسكر ما قبل البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب : لابد من مراعاة برنامج إعداده في مواعيد الدوري والكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.