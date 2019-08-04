غدا.. إيروسبورت يفتتح دوري الأكاديميات بحضور يكن والصقر

أعلن مجلس إدارة نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، افتتاح دوري الأكاديميات، والذي سيقام على ملعب النادي بمطار القاهرة الدولي، في السابعة مساء غدا الاثنين.
ومن المقرر أن يشارك عددمن الأندية على رأسها هيليوبوليس والزهور والشمس وبورتو، بحضور اللواء نبيل سلامة رئيس نادي إيروسبورت، ونائبه الدكتور زكريا محيى الدين، وكابتن هشام يكن المدير الفني لفريق إيروسبورت وعميد لاعبي العالم كابتن أحمد حسن "الصقر".
وأكد زكريا محيى الدين، أن النادي سيعقد مؤتمرا صحفيا عقب افتتاح دوري الأكاديميات والحفل، لشرح نظام البطولة مع أولياء أمور اللاعبين الذين تم قبولهم للمشاركة.
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