عمر صلاح يكشف سبب رحيله عن الزمالك

كشف عمر صلاح حارس الزمالك السابق، والمنتقل حديثًا إلى نادي سموحة، عن سبب رحيله عن صفوف القلعة البيضاء.
وقال صلاح في حوار خاص مع بوابة الوفد " وجهة نظر الادارة، هي السبب وراء رحيلي من الزمالك، واحترمها تمامًا، وأتمنى أن أتمكنمن الحصول على فرصتي مع سموحة".
وواصل "أصعب مباراة لي مع الزمالك، كانت أمام الجونة، وذلك بسبب الخطأ الذي ارتكبته خلال اللقاء، ولكن الأخطاء واردة دائمًا".
وعن أفضل مدرب تعامل معه أشار "احمد حسام ميدو لانه يتعامل مع الاعيبين بشكل احترافي ويعتبر عنصر الشباب من العناصر الاساسية في قائمة الفريق".
واختتم عمر صلاح حديثه موجهًا الشكر إلى جماهير الزمالك، وطالبهم بالإستمرار خلف الفريق واللاعبين لدعمهم بشكل دائم.
وانتقل عمر صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية إلى صفوف سموحة، قادمًا من الزمالك، لمدة موسمين على سبيل الإعارة.
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