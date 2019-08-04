محمد مصيلحي يزور معسكر الاتحاد لتحفيز اللاعبين

أبلغ الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة المدير الفني طلعت يوسف لاعبيه بزيارة محمد مصيلحي رئيس النادي لتدريبات الفريق اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب في إطار الاستعدادت للموسم الجديد. لتدريبات الفريق اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب في إطار الاستعدادت للموسم الجديد. وتأتي الزيارة لتحفيز اللاعبين والاطمئنان عليهم قبل انطلاق الموسم الجديد. يذكر أن الاتحاد يقيم معسكر مغلق يستمر لمدة 3 أسابيع ويخوض خلاله العديد من المباريات.

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