محمد النني خارج قائمة آرسنال المتجهة إلى إسبانيا

خرج اللاعب المصري محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، من تشكيلة الجانرز المتجهة إلى إسبانيا، لملاقاة برشلونة في كأس خوان جامبر الودي.

وأعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز قائمة

الـ 21 لاعبًا المتجهين لبرشلونة، وشهدت عدم تواجد النني ، ونيكولاس بيبي المنتقل حديثًا إلى الفريق.

وضمت القائمة كلًا من لينو، ميرتينز، مايتلاند

نيلس، تشامبرز، سوكراتيس، موستافي، مونريال، كولاسينتش، ثومبسون، سيبايوس، جندوزي، توريرا، تشاكا، ويلوك، ميختاريان، نيلسون، أوزيل، مارتينيلي، بوكايو ساكا، أوباميانج، إدي نكيتياه.

ويواجه أرسنال اليوم برشلونة في مباراة كأس خوان جامبر، في تمام الساعة الـ8 مساءً، على ملعب "كامب نو".