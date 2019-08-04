خرج اللاعب المصري محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي، من تشكيلة الجانرز المتجهة إلى إسبانيا، لملاقاة برشلونة في كأس خوان جامبر الودي.
وأعلن المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للجانرز قائمةالـ 21 لاعبًا المتجهين لبرشلونة، وشهدت عدم تواجد النني ، ونيكولاس بيبي المنتقل حديثًا إلى الفريق.
وضمت القائمة كلًا من لينو، ميرتينز، مايتلاندنيلس، تشامبرز، سوكراتيس، موستافي، مونريال، كولاسينتش، ثومبسون، سيبايوس، جندوزي، توريرا، تشاكا، ويلوك، ميختاريان، نيلسون، أوزيل، مارتينيلي، بوكايو ساكا، أوباميانج، إدي نكيتياه.
ويواجه أرسنال اليوم برشلونة في مباراة كأس خوان جامبر، في تمام الساعة الـ8 مساءً، على ملعب "كامب نو".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد النني خارج قائمة آرسنال المتجهة إلى إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.