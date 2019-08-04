جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ليفربول، على ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية. الدرع الخيرية. وجاء التشكيل السيتي كالآتى : حراسة المرمى : برافو. Advertisements خط الدفاع : كايل ووكر ، جون ستونز ، أوتامندى ، زينتشينكو. خط الوسط :رودى ، ديفيد سيلفا ، كيفين دي بروين ، برناردو سيلفا. خط الهجوم : سانى ، رحيم ستيرلينج.

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