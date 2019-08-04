رياضة | مدرب نيجيريا يستفز جمهور النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا يستفز جمهور النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني الألماني لمنتخب نيجيريا، جيرنوت روهر إنه يشعر بالحزن بسبب كون "أحمد موسى" يلعب خارج أوروبا في الوقت الحالي، مشددًا على كونه يرى بأنه من الأفضل لـ "موسى" أن يلعب في دوري أقوى من الدوري السعودي، والذي لن يساعده كثيرًا على التطور بحسب وصف المدرب الألماني.

ونشرت صحيفة "afriquesports"، أن المدرب الألماني يريد من أحمد موسى الانتقال من النصر السعودي إلى دوري أوروبي، خاصة لكون اللاعب يملك الإمكانيات والقدرات الفنية اللازمة ليكون في أكبر الدوريات حول العالم.

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يذكر أن "أحمد موسى" قد قاد منتخب بلاده لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر خلال الصيف الحالي.

وكان "أحمد موسى" قد أنتقل إلى النصر السعودي قادمًا من صفوف ليستر سيتي في الصيف الماضي، في عقد يمتد لمدة 4 مواسم مع نادي العالمي.