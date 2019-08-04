رياضة | إدريس يشكر الوزير على تكريم فريدة عثمان ودعمه اللا محدود لاتحاد السباحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدريس يشكر الوزير على تكريم فريدة عثمان ودعمه اللا محدود لاتحاد السباحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة إتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منذ توليه الوزارة قام بتدعيم السباحين والإتحاد ماليا ومعنويا ، كما قام بتدعيم الفرق المختلفة بالإتحاد من سباحة طويلة وبالية مائى وغطس ، مما ساعدها فى تطور النتائج ، والتأهل إلى بطولات العالم فى هذه الألعاب ، فضلا عن تأهل منتخب البالية المائى لدورة الألعاب الاوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة الياباتية طوكيو الصيف المقبل ، كأول فريق جماعى فى مصر يتأهل للدورة الاوليمبية ، فضلا عن تأهل السباح على خلف الله للأوليمبياد .

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أضاف المهندس ياسر إدريس أن السباحة المصرية كانت فى الماضى بعيدة عن الدخول فى تصفيات B فى بطولات العالم ، وأصبحت حاليا تتأهل للتصفيات النهائيه وتقف على منصات التتويج ، بإحراز السباحة الواعدة فريدة عثمان الميدالية البرونزية فى سباق 50 متر فراشة فى بطولة العالم التى إنتهت مؤخرا بكوريا ، مشددا على أن كل هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم الا محدود من الوزير لأبنائه السباحين ومجلس إدارة الإتحاد ، مشيرا إلى أن كافة منتخبات العاب الماء تستعد بقوة لغزو منصات التتويج فى كل بطولة يشاركون فيها .

أضاف إدريس أن قيام الوزير ظهر اليوم بتكريم السباحة فريدة عثمان فى مكتبه بعد إحرازها برونزية العالم بكوريا سيكون له أكبر الأثر فى إحراز مزيد من الإنتصارات ، كما سيكون دافعا للسباحين لبذل الغالى والرخيص من أجل نيل مثل هذا التكريم من الوزير بالحصول على ميداليات عالمية مستقبلا ، مضيفا أنه يتوجه بالشكر إلى الوزير على هذه المساندة القوية والدعم الكبير ، كما يشكر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى والمعنوى للإتحاد .