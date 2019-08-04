رياضة | "غريب" ينفي تعارض إعداد المنتخب الأوليمبي مع مواعيد الدوري والكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غريب" ينفي تعارض إعداد المنتخب الأوليمبي مع مواعيد الدوري والكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي على ضرورة التنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم للحفاظ على برنامج إعداد الفريق المعتمد من الاتحاد واللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لضمان تحقيق النتائج المرجوة منه خلال مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والتي تعد في الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال غريب إن مراعاة برنامج المنتخب الأوليمبي يحقق المصلحة العامة وواجب وطني ، لاسيما أنه موضوع وفق الأجندة الدولية ويتماشى مع اللوائح الدولية ، في الوقت الذي تحول فيه سن لاعبي الفريق ( مواليد 1997 ) إلى المستوى الأول والفرق الأولى في أنديتهم.

أضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال الاتحاد دعاه صباح اليوم لاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بحضور علاء عبد العزيز مدير الفريق للتنسيق وكان من نتيجته تعديل مواعيد مباريات كأس مصر حتى يتمكن المنتخب الأوليمبي من تنفيذ معسكره المعتمد والمعروف موعده مسبقا خلال الفترة من 2 حتى 10 سبتمبر المقبل ، مشيرا إلى معسكر آخر للفريق سيعقده خلال شهر أكتوبر المقبل ، بالإضافة إلى معسكر ما قبل البطولة.