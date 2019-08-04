رياضة | جناح الأهلي يتعنت ويخطط للرحيل

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يخطط مؤمن زكريا جناح الأهلي للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية على خلفية توتر علاقته بالإدارة والجهاز الفني بعد استبعاده من القائمة الإفريقية.

وعلق مؤمن زكريا على استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية عبر حسابه على "تويتر": "الدنيا رايحة وجاية.. هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة.. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدى الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".