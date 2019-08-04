رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Liverpool vs Manchester city (تغطية مباشرة) FA FINAL منقول عبر قناة beIN SP

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Liverpool vs Manchester city (تغطية مباشرة) FA FINAL منقول عبر قناة beIN SP والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البث المباشر – كورة ستار (ليفربول VS مانشستر سيتي) مشاهدة مباشرة LIVE - مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فريق ليفربول ونظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد 4 أغسطس لعام 2019 في نهائي كأس الدرع الخيرية، علي استاد "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية "لندن"، شاهد بث مباشر KORA STAR مباراة (محمد صلاح) اليوم ONLINE بدون تقطيع.

تنطلق المواجهة النارية بين ليفربول ومانشستر سيتي KORA GOAL، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية ظهرًا بتوقيت "جرينتش"، اليوم الأحد الموافق 4 – 8 – 2019، على استاد "ويمبلي" في لندن، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق افتتاحية قوية للموسم الجديد بحصد لقب بطولة كأس الدرع الخيرية من أجل الحصول على دفعة معنوية قوية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

KORA LIVE – شاهد بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح) ضد مانشستر سيتي (رياض محرز) علي رابط YOU TUBE بث مباشر بدون تقطيع، حيث يتسلح الريدز بالتفوق التاريخي لمدربه الألماني يورجن كلوب على غريمه الاسباني يورجن كلوب في تاريخ المواجهات بينهما، حيث سبق وتقابل المدربين في 16 مباراة سابقة، فاز مدرب السيتي في 6 انتصارات مقابل 8 انتصارات لـ"كلوب" وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

يمكنكم مشاهدة البث التليفزيوني لمباراة نهائي كأس الدرع الخيرية (MO SALAH) بين ليفربول ومانشستر سيتي، عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية بتعليق عربي مميز للمعلق التونسي (عصام الشوالي)، كما تستطيعون مشاهدة بث مباشر لمباراة LIVERPOOL عبر روابط البث المباشر YALLA SHOOT والموجودة عبر موقعنا "الخليج 365 الرياضي".