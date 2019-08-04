رياضة | المواعيد النهائية لبطولة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواعيد النهائية لبطولة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 18-2019 حتى الدور قبل النهائي وجاءت على النحو التالي:

الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 يوم 17 أغسطس والفائز منهما يلعب مع حرس الحدود يوم 28 في دور الثمانية

الزمالك والمقاصة يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري

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الأحد 1 ستبمبر

الاتحاد السكندري مع الفائز من الزمالك والمقاصة في نصف نهائي كأس مصر

بتروجت في نصف النهائي مع المتأهل من مشوار الأهلي وبيراميدز وحرس الحدود