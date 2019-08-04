رياضة | مفاجآت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمباراة ليفربول في الساعة الرابعة عصر اليوم على لقب الدرع الخيرية الإنجليزية. وشهد تشكيل مانشستر سيتي مفاجآت بالجملة بوجود ليروي ساني رغم ما أثير عن إصابته وغياب رياض محرز وسيرجيو أجويرو وفرناندينهو. تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول حراسة المرمى: برافو خط الدفاع: كايل والكر وأوتاميندي وستونز وزيتشينكو خط الوسط: رودري ودافيد سيلفا ودي بروين خط الهجوم: رحيم ستيرلينج وبرناردو سيلفا وليروي ساني ويتواجد على دكة البدلاء أجويرو وجوندوجان وإيدرسون وجابرييل خيسوس وأنجلينو وجارسيا وفودين Advertisements تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وفان دايك وجوميز وروبرتسون خط الوسط: فابينهو وهيندرسون وفينالدوم خط الهجوم: محمد صلاح وأوريجي وفيرمينو

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