رياضة | هانيا الحمامي ومصطفى عسل يتوجان بلقب بطولة العالم لناشئي الإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هانيا الحمامي ومصطفى عسل يتوجان بلقب بطولة العالم لناشئي الإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجت هانيا الحمامي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش المقامة بماليزيا بعد فوزها على زميلتها جنا شيحة في المباراة النهائية 3/0.

كما توج مصطفى عسل بطلا للعالم لناشئي الإسكواش للمرة الثانية على التوالي بالفوز على مواطنه مصطفى السرتي 3/0

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وقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة "هانيا الحمامي" وللاعب مصطفى عسل بعد تتويجهما بلقب بطولة العالم للإسكواش للناشئين و الناشئات، والتي أقيمت بماليزيا في الفترة من 30 يوليو وحتى 4 أغسطس الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة ريادة مصر في لعبة الإسكواش وتميز اللاعبين المصريين في تلك اللعبة وتصدرهم للتصنيف العالمى الذى يصدره الاتحاد الدولى للعبة على مستوى منافسات "الرجال والسيدات"، مثنيا على دور الاتحاد المصري للإسكواش في وضع البرامج والخطط المختلفة لتأهيل وإعداد اللاعبين المصريين للمنافسات والبطولات الدولية.

كما أوضح الدكتور أشرف صبحي دعم وزارة الشباب والرياضة لجميع الاتحادات الرياضية واللاعبين المصريين بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية استعدادا للمشاركة والمنافسة في مختلف المحافل الدولية التي يشاركون، وتقديم كل الدعم المطلوب من أجل تحقيق الإنجازات وإضافتها إلى السجل الرياضي المشرف للاعبي مصر في مختلف الألعاب.