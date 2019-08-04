رياضة | عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تشكيل فريقه أمام مانشستر سيتي في مباراة الدرع الخيرية التي تنطلق في الساعة الرابعة عصر اليوم.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه أمام مانشستر سيتي وتواجد محمد صلاح في خط الهجوم مع أوريجي وفيرمينو

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد وفان دايك وجوميز وروبرتسون

خط الوسط: فابينهو وهيندرسون وفينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح وأوريجي وفيرمينو