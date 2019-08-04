رياضة | الزمالك يتراجع ويعيد أيمن حافظ بعد أيام من إقالته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع ويعيد أيمن حافظ بعد أيام من إقالته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على عودة أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض مرة أخرى عقب إقالته منذ أيام.

وأبلغ رئيس نادي الزمالك حافظ بالعودة من جديد لتدريبات الفريق قبل مواجهة ديكاداها الصومالي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن دون تحديد منصبه الجديد إذا كان منسق عام أو مدير للكرة.

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يذكر أن رئيس نادي الزمالك كان قد قرر في وقت سابق الإطاحة بحافظ، بسبب الأزمة التي وقعت بينه وبين أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد للفريق قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.