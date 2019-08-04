رياضة | رسميا.. مازيمبي يتعاقد مع نجم المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. مازيمبي يتعاقد مع نجم المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي مازيمبي الكونغولي، على الاستغناء الخاص بالغاني توريك جابرين لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، لتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

ووقع توريك جبرين على عقود انتقاله من الفريق البورسعيدي إلى مازيمبي، بعقد يمتد لمدة عامين عقب حقبة من المشاكل التي عاصرها مع إدارة والجهاز الفني للمصري، ومطالبته أكثر من مرة الرحيل.