رياضة | رسميا.. يحيي كامل مديرا لقطاع الناشئين بنادي المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. يحيي كامل مديرا لقطاع الناشئين بنادي المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر تعيين الدكتور يحيي كامل مديرا لقطاع الناشئين بنادي المنيا خلفا للكابتن ياسر عبدالوهاب الذي اعتذر عن الاستمرار في هذا المنصب .

وكشف عبدالجابر في تصريح للفجر الرياضي بأن رئيس مجلس الاداره قد استقر على اختيار الدكتور يحيي كامل ليتولي قيادة الناشئين بدايه من هذا الموسم الكروي الجديد 2019\2020 .

ومن المنتظر عقد جلسه تجمع كامل مع مدربي قطاع الناشئين للنادي المنياوي، لوضع خارطة العمل في الموسم الجديد، وتحديد رؤية المرحلة المقبلة لخدمة الفريق الأول استعدادا للموسم الجديد.