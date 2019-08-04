رياضة | عملية طارئة لنجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملية طارئة لنجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد الإسباني إجراء عملية جراحية طارئة لماركو أسينسيو خلال الأسبوع المقبل بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وتعرض ماركو أسينسيو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة أرسنال بكأس الأبطال الدولية الودية في الأيام الماضية.

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وقالت صحيفة ماركا الإسباني: "سيقوم أسينسيو بإجراء العملية الجراحية الأسبوع المقبل.. اللاعب كان ينتظر أن يتم شفاؤه من الألتهاب لكي لا يؤثر على العملية".