رياضة | الجبلاية تدرس تشكيل لجنة شئون المدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تدرس تشكيل لجنة شئون المدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم تشكيل لجنة شئون المدربين برئاسة أحد رموز التدريب وخبرائها تكون مهمتها الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأندية والمدربين إضافة إلى تقنين أوضاع الأجهزة الفنية ، خاصة أن الاتحاد قرر توثيق عقود جميع الأجهزة الفنية والإدارية أسوة باللاعبين ، كما سيتم استقطاع جزء من رسوم التوثيق لصالح صندوق قدامي اللاعبين.

كما ستعنى اللجنة بدراسة كل المقترحات الخاصة بعمل المدربين وفي مقدمتها عدم السماح بانتقال المدير الفني الي ناد آخر في موسم واحد، إلا إذا كان الفسخ من جانب النادي ويحق الانتقال مرة واحدة وغيرها من ضوابط لتحديث المنظومة، بالإضافة إلى دراسة عدة عروض للتأمين علي الأجهزة الفنية، وذلك بالتنسيق مع د محمود سعد المدير الفني للجبلاية.