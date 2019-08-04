اونلاين | انطلقت مباراة liverpool الان مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر الشوط الأول Bein sport HD

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ينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الاحد الموافق 4-8-2019 في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة في بطولة كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي في لندن.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة:

تنتطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية وستقام على معلب ويمبيلي 4 أغسطس في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20.

وسيتم نقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي رابط يلاشوت بلس بث مباشر بدون تقطيع كورة لايف اليوم.

يخوض ليفربول المباراة كوصيف بطل الدوري الإنجليزي، ليواجه مانشستر سيتي حامل لقب البطولة والمتوج بالثلاثية المحلية بالموسم الماضي، ويسعي كلا الفريقين لتقديم مباراة جيدة وتحقيق اول لقب في الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني للريدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أليسون

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خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

خط الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: أوريجي - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول:

حراسة المرمي: إيدرسون

الدفاع: أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - ستونز - كايل ووكر

الوسط: كيفن دي بروينه - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

الهجوم: ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج