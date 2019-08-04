اونلاين | جووول صلاح livehd7 بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي liverpool nowكورة TV شاهد نت net

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جووول صلاح livehd7 بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي liverpool nowكورة TV شاهد نت net والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد البث المباشر لمواجهة فريق مانشستر سيتي مع فريق ليفربول، والتي ستقام اليوم الأحد 4 أغسطس في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات نهائي كأس الدرع الخيرية KOORA ONLINE.

بين ماتش ويدخل ليفربول المباراة من أجل الفوز على مانشستر سيتي، وتعويض خسارة لقب البريميرليج في الموسم الماضي KOOORA GOAL.

كورة ستار وسوف يدخل بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي KORAHD :-

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برافو - والكر - لابورتا - ستونز - زينتشينكو - ديفيد سيلفا - رودري - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رحيم سترلينج - سيرجو اجويرو.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب، ويأتي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول YALA LIVE :-

أليسون - ماتيب - فان دايك - الكسندر ارنولد - روبرتسون - هندرسون - فابينهو - ميلنر - محمد صلاح - روبرتو فيرمينيو - ديفوك أوريجي.

يلا شوت حصري ويسعى مانشستر سيتي لاستمرار تحقيق ألقابه المحلية من الموسم الماضي، YALA SHOOOT حيث نجح في الموسم الأخير بتحقيق جميع البطولات المحلية في انجلترا beIN SPORTS.