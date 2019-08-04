اونلاين | يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط BEIN sport 1 تابع لايف ليفربول FA Community Shield

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط BEIN sport 1 تابع لايف ليفربول FA Community Shield والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاصوت يعلو فوق صوت مباراة مانشستر سيتي وليفربول في مباراة نارية بين الفريقين وسيقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة لمتابعينا الكرام بعمل بث حي للقاء مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول أون لاين.

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي live:

يخوض ليفربول مباراة الدرع الخيرية كونه وصيف الدوري الإنجليزي، ولعب الريدز 7 مباريات ودية حتي الأن استعدادًا للموسم الجديد أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، وكانت أخر مباراة له أمام أولمبيك ليون الفرنسي وحقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب جنيف.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:

على الجانب الأخر حقق فريق مانشسترسيتي بطولة كأس آسيا للبريميرليج الودية، بعد تغلبه على يوكوهاما مارينوس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما في نهائي البطولة على ملعب ملعب يوكوهاما الدولي فى اليابان، وشارك فى البطولة الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد كلًا من نيوكاسل يونايتد ووست هام وولفرهامبتون واندرز، واستطاع السيتيسينز تحقيق فوزًا كبيراً على وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وقدم فريق جوارديولا أداءاً جيداً للغاية استعداداً للموسم الجديد

التشكيل المتوقع لليفربول:

استقر الألماني يورجن كلوب على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الدرع الخيرية، وسيكون التشكيل على النحو التالي:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

Advertisements

جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون

هاري ويلسون - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

على الجانب الأخر سيلعب الإسباني جوارديولا بتشكيل مكون من:

إيدرسون

أوليكساندر زينتشينكو - نيكولاس أوتاميندي - فينسنت كومباني - كايل ووكر

كيفن دي بروينه - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

ليروي ساني - سيرخيو أجويرو - رحيم ستيرلينج

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقناة الناقلة:

سيتم نقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة وذلك اليوم الأحد على أن تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية بنقل اللقاء في بث حي ومباشر .