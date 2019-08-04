اونلاين | يلا شوت LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر| SALAH مباراة ليفربول والسيتي جودات متعددة youtu.be

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة ستار kora star، حيثُ يلتقي نادي ليفربول مع نظيره مان سيتي وتأتي تلك المواجهة في إطار كأس درع الاتحاد الانجليزي يوم الأحد والموافق 4/8/2019.

ويستضيف ملعب ويمبلي موقعة ليفربول ومانشستر سيتي وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبو ظبي ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر كورة اون لاين kora on line.

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وستنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس درع الاتحاد عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بتعليق خليل البلوشي bein sport 1، هنا رابط مشاهدة مباراة ليفربول كول كورة coolkora.