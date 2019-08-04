اونلاين | كورة beIN بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليفربول.. مشاهدة مانشستر سيتي اليوم " FA Community Shield "يلا شوت HD لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة beIN بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليفربول.. مشاهدة مانشستر سيتي اليوم " FA Community Shield "يلا شوت HD لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي، مع منافسه فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وذلك يوم الأحد 4 أغسطس على ملعب ويمبلي، في إطار منافسات دور النهائي من بطولة كأس الدرع الخيرية KOORA ONLINE.

كورة أونلاين وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول ونادي مانشستر سيتي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب YALA LIVE.

كورة لايف ونجح مانشستر سيتي في تحقيق جميع الألقاب خلال الموسم الماضي في إنجلترا، KOORA STAR بينما سيلعب ليفربول تلك المباراة كوصيف البطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد حصد السيتي جميع الألقاب YALA SHOOOT.

كورة أتش دي ويدخل ليفربول الموسم الجديد وأمامه لقبين يريد تحقيقهما في بداية الموسم، وهما كأس الدرع الخيرية وبطولة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي يوم 14 أغسطس المقبل KORA2DAY.