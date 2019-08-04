اونلاين | جول بلس yallalive مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Premier League رابط ماتش ليفربول Full HD

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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر كورة لايف kora live حيثُ يستعد نادي ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد مان سيتي وذلك في كأس درع الاتحاد يوم الأحد 4/8/2019.

ويلتقي نادي ليفربول مع مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي يوم الاحد في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة و5:00 بتوقيت مكة المكرمة، شاهد مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot.

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