اونلاين | كورة ستار yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر Nile SALAH كورة لايف جول ليفربول ON TIME

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر سيتي، في تمام الرابعة عصر الأحد بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستجرى المباراة على أرضية ملعب “ويمبلي”، وسيتم إذاعة المباراة النارية حصريًا على قناة beIN SPORTS 2 HD.

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ويدخل السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول في صراع خاص مع الجزائري رياض محرز، بعد تغلب الأخير عليه في بطولة كأس الأمم الافريقية 2019، والتي أقيمت على الأراضي المصرية، حيث نجح محاربي الصحراء للظفر باللقب لصالحهم، وسيتجدد بذلك الصراع بين اللاعبان في أقل من شهرين.

ويخوض ليفربول اللقاء منشيًا بوجود صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2019، مما يعطي دافعًا كبيرًا للاعب من أجل إظها كل قدراته الفنية، إلى جانب تتويج المهاجم البرازيلي فيرمينيو بلقب كوبا أمريكا 2019، ووصول ماني للمباراة النهائية بكان 2019.

ويتسلح الريدز بالثلاثي الهجومي المتمثل في المصري محمد صلاح والسنغالي ماني والبرازيلي فيرمينو، بينما يتسلح السيتيزنز بالأرجنتيني سيرجيو أجويرو والإنجليزي سترلينج، والبرتغالي بيرناردو سيلفا، فمن من ههو الثلاثي القادر على حصد اللقب.