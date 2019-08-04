اونلاين | بث مباشر سريع مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش ليفربول beIN Match

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة الإنجليزية، صوب ملعب “ويمبلي”، لمشاهدة المباراة النارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ونظيره ليفربول، ضمن إطار نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزي.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام الرابعة عصر الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

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ويسعى نادي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لمواصلة مشواره الناجح بالموسم الماضي، والإطمئنان على جاهزية اللاعبين للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، إلى جانب عودة الصراع مجددًا على بطولة الدوري الإنجليزي.

بينما يأمل رفقاء بيب جوارديولا في افتتاح موسمهم ببطولة من أجل اسعاد جماهير السيتيزنز، ولكن سيصطدمون بخرصانة دفاعية على رأسها فان دايك بالإضافة للحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ويذكر أن آخر 5 مواجهات جمعت بين الفريقين، أنتهت بفوز ليفربول في ثلاثة مباريات كانت نتائجها كالتالي: 3/0 في ذهاب دوري الأبطال، و2/1 في مباراة الأياب، وبنفس النتيجة في الكأس الدولية للأبطال، بينما سيطر التعادل السلبي على المواجهة بينهما في الدور الأول من بطولة الدوري، وفي الدوري الثاني تغلب مانشستر سيتي على الريدز.