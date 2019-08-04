اونلاين | أونلاين NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر (mO SALAH) هدف ليفربول الآن رابط ماتش ليفربول صلاح PLUS

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يستضيف ملعب “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن القمة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام الرابعة عصر الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري، ضمن إطار نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزي.

ويسعى نادي ليفربول لتأكيد تألقه في الموسم الماضي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، في بروفة رسمية قوية قبل انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي “البريميرليج” لموسمه الجديد، ولن تكون المهمة سهلة على أبناء الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول في ظل مواجهة منافس عنيد كدس بالنجوم وعلى رأسهم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

ويأمل السيتي في تأكيد جدارته محليًا بعدما حصد لقب الدوري بعد صراع شرس مع الريدز، وتوج السيتيزنز كذلك ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والدرع الخيرية للموسم الماضي، موسم لم ينقصه سوى دوري أبطال أوروبا لتستحوذ كتيبة الإسباني بيب جوارديولا على أوروبا.

وفي حالة فوز السيتيزنز سيتوج باللقب للمرة الثانية تواليًا والسادسة تاريخيًا، بينما يتطلع الريدز لخطف اللقب السادس عشر في تاريخه في مباراة ستتحلى بالإثارة طوال أحداثها، فهل سينجح ليفربول في تحقيق الفوز أم سيون لرفاق جوارديولا رأي آخر.