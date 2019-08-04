اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش KORA MY ليفربولFREE HD

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سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع المتعة والإثارة KORA STAR في افتتاحية نارية لمباريات الكرة الإنجليزية، علي أرض السحر والخيال ملعب "ويمبلي" بعاصمة الضباب "لندن"، خلال المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول بقيادة محمد صلاح ومانشستر سيتي بقيادة رياض محرز في نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، شاهد مباراة LIVERPOOL عبر يلا شوت بلس بجودة فائقة.

عند دقات الساعة الرابعة (4:00) بتوقيت القاهرة، والخامسة (5:00) بتوقيت مكة المكرمة، تنطلق القمة المثيرة بين ليفربول ومانشستر سيتي (MOHAMED SALALH) علي ملعب (WEMBLY) في نهائي كأس الدرع الخيرية، حيث يتطلع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي لمواصلة حصد الألقاب تحت قيادة مدربه الألماني بالتتويج بكأس البطولة، بينما يسعي السيتي للتأكيد على تفوقه المحلي بضم بطولة جديدة لخزينة بطولاته، شاهد مباشرة مباراة MAN CITY علي كورة أونلاين TV.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: (أليسون بيكر، أرنولد، فان ديك، جويل ماتيب، روبرتسون، ميلنر، هندرسون، فابينيو، ساديو ماني، أوديفوك فيرمينيو، محمد صلاح)، أما مانشستر سيتي يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: (إيديرسون مورايش - زينشينكو – لابورتي – جون ستونز – كايل ووكر - إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – فيل فودين - بيرناردو سيلفا – سيرخيو أجويرو – رحيم ستيرلينج)

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